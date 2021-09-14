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وزيرة التخطيط: أنفقت تريليونات الجنيهات لتحسين حياة المواطنين

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وزيرة التخطيط: مصر أنفقت تريليونات الجنيهات لتحسين حياة المواطنين وزيرة التخطيط: أنفقت تريليونات الجنيهات لتحسين حياة المواطنين

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تقرير التنمية البشرية 2021، عبارة عن مسيرة طوال 10 سنوات .

وتابعت السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد،أن تقرير التنمية البشرية 2021، الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مجرد من المجاملات.

وأضافت أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا رغم مواجهتها العديد من التحديات مثل محاربة الإرهاب وأزمة .

وأشارت إلى أن مصر أنفقت تريليونات الجنيهات من أجل تحسين حياة المواطنين، حيث نجحت في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة لتحسين حياة المصريين.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة تستهدف خصائص سكانية جيدة في مجالات الصحة والتعليم والغذاء، موضحة أن هناك خطة لتوعية المرأة وتمكينها من أجل مواجهة الزيادة السكانية.

المصرى اليوم

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