فعاليات المسرح المتنقل بـ«ثقاقة الإسماعيلية»

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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم فعاليات المسرح المتنقل بفرع ثقاقة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل، وتستمر حتى 18 سبتمبر الجاري بمدينة فايد بالإسماعيلية.

تضمنت الفعاليات أقامت ورشة الخرز أدارتها هبة محمد، حيث تم التعرف على أنواع الخرز واستخدامه وأنواع الغرز، تلى ذلك استخدام غرزة سداسية في تنفيذ مجسم شنطة، كما قدمت فرقة التل الكبير للإنشاد الديني مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية.

ونظم قصر ثقافة الإسماعيلية ورشة فنية بعنوان «صناعة الورود» أدارتها ماريان مجدى، وقامت المدربة بشرح بسيط باستخدام زجاجات المياه الفارغة بإعادة تدويرها وتلوينها بالألوان الاكريليك لاستخدامها كفازة للورود المصنعة، بالإضافة لشرح مفصل لصناعة فرع الأخضر وطريقة عمل الورد بورق الكروشية الملون، كما عقد بيت ثقافة الشيخ زايد ورشة فنية للأطفال بألوان الشمع تدريب ولاء على.