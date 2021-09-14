أخبار عاجلة

السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان" -
أمير الجوف يطلق حملة "مكارم الأخلاق" -
ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم -
«صحة الغربية»: تكثيف المرور علي محطات وعمليات مياه الشرب بالغربية -
مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي -
انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 -
السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية سيناء (بث مباشر) -
«التحية ليه لوحده».. مواقف لا تنسى جمعت الرئيس السيسي بالراحل المشير طنطاوي -
وداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول -
أخطر ما كشفه العلم عن أضرار الوجبات السريعة.. تعرَّف عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فعاليات المسرح المتنقل بـ«ثقاقة الإسماعيلية»

Print
فعاليات المسرح المتنقل بـ«ثقاقة الإسماعيلية» فعاليات المسرح المتنقل بـ«ثقاقة الإسماعيلية»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم فعاليات المسرح المتنقل بفرع ثقاقة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل، وتستمر حتى 18 سبتمبر الجاري بمدينة فايد بالإسماعيلية.

تضمنت الفعاليات أقامت ورشة الخرز أدارتها هبة محمد، حيث تم التعرف على أنواع الخرز واستخدامه وأنواع الغرز، تلى ذلك استخدام غرزة سداسية في تنفيذ مجسم شنطة، كما قدمت فرقة التل الكبير للإنشاد الديني مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية.

ونظم قصر ثقافة الإسماعيلية ورشة فنية بعنوان «صناعة الورود» أدارتها ماريان مجدى، وقامت المدربة بشرح بسيط باستخدام زجاجات المياه الفارغة بإعادة تدويرها وتلوينها بالألوان الاكريليك لاستخدامها كفازة للورود المصنعة، بالإضافة لشرح مفصل لصناعة فرع الأخضر وطريقة عمل الورد بورق الكروشية الملون، كما عقد بيت ثقافة الشيخ زايد ورشة فنية للأطفال بألوان الشمع تدريب ولاء على.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر

٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر

تقارير: برشلونة يقرر إقالة كومان من تدريب الفريق

تقارير: برشلونة يقرر إقالة كومان من تدريب الفريق

أيمن عبدالعزيز ينصف أمير مرتضى في قضية أسامة أشرف ويُكذب لبيب

أيمن عبدالعزيز ينصف أمير مرتضى في قضية أسامة أشرف ويُكذب لبيب

لماذا تغير اسم نادي المقاصة لهويدي الفيوم؟ سراج يجيب

لماذا تغير اسم نادي المقاصة لهويدي الفيوم؟ سراج يجيب