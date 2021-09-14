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افتتاح معرض «سنوات التفرغ» بقاعة صلاح طاهر في الأوبرا

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افتتاح معرض «سنوات التفرغ» بقاعة صلاح طاهر في الأوبرا افتتاح معرض «سنوات التفرغ» بقاعة صلاح طاهر في الأوبرا

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يفتتح الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، معرض "سنوات التفرغ" للفنان شنودة عصمت مساء غد الأربعاء بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية.

يستخدم الفنان العديد من الخامات والوسائط للبحث والوصول لحلول فنية بصرية لإحياء التراث المصرى بعناصر ومفردات بصرية معاصرة، متأثراً بعمق وتاريخ الحضارة المصرية القديمة والقبطية ممتزجة مع وحدات فنية من شخصيات وعناصر الحياة اليومية المعاصرة لاستنباط وصلات وترابط عابر للأزمنة.

جدير بالذكر أن الفنان شنودة حاصل على منحة تفرغ لمدة عامين متتالين حيث اختار سيناء مادة بحثه الفنى شاملا ثلاثة محاور هم الانسان، التراث والطبيعة، بالإضافة إلى حصوله العديد من الجوائز والمشاركات بالمعارض الجماعية وله مقتنيات لدى المؤسسات والافراد داخل وخارج ، ويستمر المعرض حتى الثلاثاء 21 سبتمبر الجارى.

المصرى اليوم

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