«انتظروه خارج المسجد».. مقتل شاب بـ3 طلقات نارية في الشارع بالدقهلية

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لقى شاب حتفه في محافظة الدقهلية، مساء الثلاثاء، إثر إصابته بـ3 طلقات نارية أطلقها مجهولون عليه أثناء خروجه من المسجد.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شربين بحدوث إطلاق نار في الشارع بقرية الأحمدية دائرة المركز، وسقوط أحد الشباب مصابا بعدة طلقات، وتم نقله إلى مستشفى شربين العام في حالة حرجة.

انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتبين إصابة أحمد كامل العجمى، وتوفي بعد وصوله المستشفى، متأثرا بإصابته بـ3 طلقات نارية «خرطوش».

وأكد شهود عيان أن 3 أشخاص انتظروا المجني عليه أثناء خروجه من المسجد، وأطلقوا عليه عدة أعيرة نارية نتيجة وجود خلافات سابقة بينهم، وأنه سقط على الأرض غارقًا في دمائه، بينما فر الجناة هاربين من المكان على دراجات نارية.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق وتكثف مباحث الدقهلية من جهودها لكشف غموض الحادث.

يذكر أن مركز شربين شهد حادث قتل مشابهًا منذ 3 أيام، حيث أطلق مجهولون النار داخل مقهى بقرية ترعة غنيم، مستهدفين صاحب المقهى، ما تسبب في مصرع شاب يدعى محمد محمود حديث التخرج من كلية التجارة، تصادف وجوده بالمكان، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية مرتكبى الواقعة.