الأهلي يكرم محمد عبد الوهاب في احتفالية «تدشين النجمة العاشرة»

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‎ حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على تكريم الراحل محمد عبدالوهاب نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال احتفالية الأهلي لـ«تدشين النجمة العاشرة» التي أقيمت في الثامنة من مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وتم عرض فيلم تسجيلي عن مسيرة الراحل محمد عبدالوهاب، ومشاهد من حديثه وعشقة وتمسكه بالنادي الأهلي ،حتي اللحظات الأخيرة من عمره. وحرص الكابتن محمود الخطيب ،على استقبال والدة محمد عبدالوهاب بمجرد صعودها إلى المنصة، وسط تصفيق حار من جميع الحضور.

وتم عرض صورة على الشاشة اثناء تكريمها من رئيس النادي مكتوبا عليها «ستظل أما لجميع اللاعبين» وحرصت اللجنة المنظمة للاحتفالية على عرض فيديو خاص بمشوار النجم الراحل خلال مشواره مع الكرة بقميص الأهلي. ويبقى محمد عبدالوهاب واحدًا من أبناء الأهلي، حيث سيظل اسمه محفورًا في قلوب الجميع، في ظل سيرته الطيبة التي ستبقى عالقة في نفوس الجميع، نظرًا لما قدمه الراحل للنادي الأهلي وجماهيره.

وبدأ منذ قليل توافد السادة الحضور للمشاركة في احتفالية «تدشين النجمة العاشرة»، التي تأتي في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة القدم، بعد أن اتخذت الشؤون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد وجه الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في احتفالية «تدشين النجمة العاشرة».‎