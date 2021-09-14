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كارتيرون يدرس تعديل برنامج الفريق بعد تأجيل مباراة أسوان فى كأس

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كارتيرون يدرس تعديل برنامج الفريق بعد تأجيل مباراة أسوان فى كأس مصر كارتيرون يدرس تعديل برنامج الفريق بعد تأجيل مباراة أسوان فى كأس

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يدرس الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى ، بقيادة الفرنسي، باتريس كارتيرون، تعديل برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، عقب قرار اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة احمد مجاهد، تأجيل مواجهات دول الـ 8 وقبل النهائي لبطولة كأس .

وكان الزمالك يستعد لمواجهة اسوان في الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر والتى كان مقررا لها 2 اكتوبر المقبل.

وقرر كارتيرون دخول الفريق معسكر مغلق في برج العرب يوم 20 سبتمبر الجاري، وسيتخلله مباريات ودية ستكون 3 مباريات على الاقل، وذلك استعدادا لمواجهة اسوان في نصف نهائي الكأس، وهو الأمر الذي يدرس الجهاز الفنى تغييره خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل مواجهة اسوان.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت تأجيل مباريات دور الـ8 وقبل النهائي لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الوطني لإقامة معسكر إعداده لمباراتي ليبيا مبكرا.

وكان الزمالك محدد له مسبقا خوض مباراة نصف نهائي البطولة أمام أسوان يوم الثاني من أكتوبر قبل قرار اتحاد الكرة اليوم بتأجيل الموعد لوقت لاحق.

المصرى اليوم

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