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هنداوي: مواجهة برشلونة صعبة .. وأهدي السوبر الإفريقي للجماهير

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هنداوي: مواجهة برشلونة صعبة .. وأهدي السوبر الإفريقي للجماهير هنداوي: مواجهة برشلونة صعبة .. وأهدي السوبر الإفريقي للجماهير

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أعرب كريم هنداوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بنادي ، عن سعادته البالغة بتتويج الفريق ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي .

وقال هنداوي في تصريحات تليفزيونية، إنه سعيد من رد فعل جماهير نادي الزمالك بعد عودته مرة أخرى لصفوف الفريق والتتويج ببطولة السوبر الإفريقي.

وتابع: «لا نريد ان نعلي سقف طموحنا في بطولة للأندية خصوصاً أننا سنواجه منافس قوي مثل برشلونة، المواجهة ستكون صعبة ولكننا سنقاتل داخل الملعب من أجل الجماهير».

وواصل: «علاقتي رائعة بأحمد الأحمر، دائما نكون في غرفة واحدة خلال المعسكرات والبطولات، وهناك العديد من المواقف الكوميدية التي تحدث بيننا، مشيرا إلى وجود تفاهم من نوع خاص بينهما وصداقة كبيرة».

وتحدث هنداوي عن علاقته بزميله في حراسة مرمى الفريق محمود خليل فلفل قائلا: «علاقتي به جيدة فهو إنسان رائع وواضح وجلسنا كثيراً رفقة بعض في ، أيضاً هشام السبكي فهو حارس كبير ومجتهد، فهما بالنسبة لي إخوة ونحن على تواصل مستمر حتى خارج النادي».

وأضاف: «في مباراة السوبر الأخيرة تحدثنا مع بعض بين الشوطين، واتفقنا على الظهور بشكل أفضل، واعترفنا بوجود أخطاء، ولكننا يجب علينا التماسك والعودة إلى المباراة».

واختتم هنداوي تصريحاته مهديًا البطولة لجماهير نادي الزمالك التي تؤازر الفريق دائما .

المصرى اليوم

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