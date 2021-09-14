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توقع مذكرة تفاهم مع شركة «فايزر» لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية

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السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة «فايزر» لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية توقع مذكرة تفاهم مع شركة «فايزر» لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية

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أعلنت وزارة الصناعة عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة «فايزر» الأمريكية، لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة.

وقال المتحدث باسم الوزارة في كلمة خلال «قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية» إن الوزارة «وقعت مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة الصناعة ومركز الملك عبدالله للأبحاث ومؤسسة»فايزر«العلمية، تهدف إلى بناء أساسات تصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة، وتقديم الدعم الفني لإنشاء منصة الخلايا البشرية».

وأشار إلى أن «أكثر من 40 مصنعا دوائيا يغطي 36% من احتياج السوق المحلي»، لافتاً إلى أنه «بدعم القيادة، أثبتت مصانع المملكة قدرتها على مواجهة التحديات خلال جائحة كورونا».

المصرى اليوم

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