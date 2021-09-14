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ماجد عبدالله مهنئًا النصر: خطوة بخطوة.. وبإذن الله يحقق نصرنا اللقب الآسيوي

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ماجد عبدالله مهنئًا النصر: خطوة بخطوة.. وبإذن الله يحقق نصرنا اللقب الآسيوي ماجد عبدالله مهنئًا النصر: خطوة بخطوة.. وبإذن الله يحقق نصرنا اللقب الآسيوي

ماجد عبدالله مهنئًا النصر: خطوة بخطوة.. وبإذن الله يحقق نصرنا اللقب الآسيوي

قدم لاعب السعودي ونادي النصر ( السابق ) ماجد عبدالله ، التهنئة للفريق الكروي الأول بنادي النصر ، بعد التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا2021 ،تجاوزهم عقبة تراكتور الإيراني في دور الـ 16، بهدف وحيد أحرزه الكاميروني أبو بكر في الدقيقة 11 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة .
وقال ماجد مهنئاً من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" : ألف مبروك الفوز والصعود إلى دور الربع نهائي في دوري أبطال آسيا ، خطوة بخطوة ، وبإذن الله يحقق نصرنا اللقب الآسيوي "

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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