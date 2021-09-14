أخبار عاجلة

السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان" -
أمير الجوف يطلق حملة "مكارم الأخلاق" -
ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم -
«صحة الغربية»: تكثيف المرور علي محطات وعمليات مياه الشرب بالغربية -
مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي -
انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 -
السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية سيناء (بث مباشر) -
«التحية ليه لوحده».. مواقف لا تنسى جمعت الرئيس السيسي بالراحل المشير طنطاوي -
وداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول -
أخطر ما كشفه العلم عن أضرار الوجبات السريعة.. تعرَّف عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط 771 مخالفة مرورية بسوهاج

Print
ضبط 771 مخالفة مرورية بسوهاج ضبط 771 مخالفة مرورية بسوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج، حملاتها اليومية بجميع أنحاء المحافظة، لضبط المخالفات المرورية، والسائقين المتعاطين للمخدرات أثناء القيادة.

وأسفرت الحملة، التي جرت اليوم، عن ضبط 771 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين السير بدون رخصة قيادة، وحمل رخصة قيادة منتهية، والسير عكس الإتجاه، وعدم الإلتزام بالأجرة المقررة، وعدم ربط حزام الأمان، والتحدث في التليفون المحمول أثناء القيادة، ومخالفة نموذج 125 مرور.

وفحصت الحملة 15 عينة بول عشوائية لقائدي سيارات النقل والأجرة، وجاءت نتائج جميع الفحوصات سلبية لتعاطي المخدرات أثناء القيادة، وقد تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم

ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم

«صحة الغربية»: تكثيف المرور علي محطات وعمليات مياه الشرب بالغربية

«صحة الغربية»: تكثيف المرور علي محطات وعمليات مياه الشرب بالغربية

مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي

مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021