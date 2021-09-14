محافظ المنوفية: التنسيق لفتح منافذ جديدة لتلقي لقاح كورونا بمراكز الشباب

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وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، وكيل وزارة الصحة، بتشكيل لجنة لمعاينة مراكز الشباب المشاركة في تلقي اللقاح بنطاق المحافظة، للوقوف على مدي جاهزيتها ومطابقتها وإعداد تقرير مفصل تمهيداً للبدء التجريبي بها، وذلك خلال اجتماعه باللجنة العليا لإدارة كورونا.

في بداية الإجتماع، أكد المحافظ حرصه على أهمية التوسع في توفير منافذ لتلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا للوصول لأكبر قدر من المستهدفين.

واستعرض وكيل وزارة الشباب والرياضة جهود المديرية في تجهيز مراكز الشباب المشاركة في تلقي المواطنين للقاح، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا لتذليل العقبات أمام المواطنين وتوفير الدعم اللازم للمراكز بالتنسيق مع مديرية الصحة، فضلاً عن وجود فرق عمل مساعدة تتضمن ( تنظيم، أمن، ربط إلكتروني، مشرفين، مطوعين)، وكذا تدعيم المراكز بأجهزة الحاسب الآلي مزودة بخدمة الإنترنت وثلاجات لحفظ الطُعوم وإستراحات لكبار السن وغيرها من كافة التجهيزات اللازمة .