ارتياح في الجهاز الفني للزمالك بعد مستوى أشرف بن شرقي

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سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد الحالة الجيدة التي ظهر عليها أشرف بن شرقي في التدريبات عقب العودة من الإجازة.

وحصل اللاعب على إجازة عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب المغربي أسوة باللاعبين الدوليين بالفريق، وكان الجهاز الفنى متخوفًا من عدم جاهزية بن شرقي عقب الإجازة السلبية، لكن اللاعب ظهر بشكل جيد جدًا، مما أسعد الجهاز الفني الذي يستعد للموسم المقبل.

وشارك أشرف بن شرقي في تدريبات فريقه اليوم بعد عودته للقاهرة عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها بعد المشاركة مع منتخب المغرب في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان المرتقب في الكأس.