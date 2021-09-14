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مرتبط يد 2002 يهزم الجزيرة في الدوري

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مرتبط يد الزمالك 2002 يهزم الجزيرة في الدوري مرتبط يد 2002 يهزم الجزيرة في الدوري

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فاز فريق مرتبط كرة اليد بنادي مواليد 2002 على نظيره الجزيرة ينتيجة 20/31 في إطار الجولة السابعة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء بصالة ميت عقبة، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وأشاد أحمد رمضان هتلر المدير الفني للفريق، بالأداء المتميز الذي ظهر عليه لاعبو الفريق، وسيطرتهم على مجريات المباراة، وإصرارهم على تحقيق الفوز، لمواصلة سلسلة الانتصارات.

كما قرر هتلر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 72 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية السبت المقبل بالصالة المغطاة بالنادي.

المصرى اليوم

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