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الصحة ستصدر تقريراً خلال 24 ساعة حول حادثة وفاة الطفلة لين

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الصحة ستصدر تقريراً خلال 24 ساعة حول حادثة وفاة الطفلة لين الصحة ستصدر تقريراً خلال 24 ساعة حول حادثة وفاة الطفلة لين

جي بي سي نيوز :- قررت وزارة الصحة، إجراء تحقيق حول حادثة وفاة طفلة في مستشفيات البشير، يشرف عليه فريق طبي وإداري وقانوني من وزارة الصحة والجامعة الهاشمية، بشكل منفصل عن لجنة تحقيق مشكلة من قبل إدارة مستشفيات البشير.

وأوضحت الوزارة أنّ فريق التحقيق باشر الثلاثاء، بإجراء تحقيقات لازمة في المستشفى للوقوف على الملابسات والمجريات الكاملة التي رافقت حادثة الوفاة.

وأكدت الوزارة أنّ فريق التحقيق سيُصدر تقريره خلال 24 ساعة، وسيتم على ضوءه محاسبة من يثبت تقصيره من خلال التحقيقات وبما ينسجم مع أحكام التشريعات النافذة.

وأشار البيان إلى أنّه جرى صباح الثلاثاء، إرسال فريق عمل متخصص من الوزارة إلى مستشفيات البشير ليكون متواجداً هناك أيام الأسبوع كافة وعلى مدار الساعة لمراقبة سير العمليات والاجراءات اليومية في المستشفى وحتى إشعار آخر.

الوزارة، أعربت في بيانها عن حزنها الشديد على وفاة الطفلة لين التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى في الخامس من شهر أيلول/سبتمبر الحالي في مستشفى البشير، وقدمت مشاعر العزاء والمواساة إلى ذويها.

جي بي سي نيوز

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