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أسرة "الفهادي" تناشد البحث عن ابنها المفقود منذ عام

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أسرة "الفهادي" تناشد البحث عن ابنها المفقود منذ عام أسرة "الفهادي" تناشد البحث عن ابنها المفقود منذ عام
يعاني من انفصام في الشخصية

أسرة

ناشدت أسرة محمد بن مسعود بن مسفر الفهادي، المفقود منذ عام تكثيف البحث عنه، مشيرة أنه غادر الرياض وبدأ يتصل عليهم من أرقام مجهولة ومختلفة في مكة المكرمة قبل أن يتوقف تماماً عن التواصل.

وكشفت أسرته لـ"سبق" أن "محمد" يعاني اضطرابات نفسية وانفصاماً، ويراجع مستشفيات الأمل للصحة النفسية.

وأوضح شقيقه "مسفر" أنهم أبلغوا مركز شرطة عرقة بالرياض عن تغيبه. ورقم التعميم هو 4202100707 وبحثوا عنه في كل المستشفيات والمواقع العامة دون جدوى.

وترجو أسرة "الفهادي" من قراء "سبق" والجهات الأمنية مساعدتهم في البحث عنه، والاتصال على 0505218121

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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