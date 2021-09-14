Apple تعلن iPhone13 و13iPhone mini بابتكارات غير مسبوقة ونمط سينمائي

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تصميم أنيق ومتين ونظام كاميرا مزدوجة متطوِّر وقفزة مذهلة بعمر البطارية

أعلنت Apple اليوم عن iPhone 13 وiPhone 13 mini، الجيل الجديد من أفضل الهواتف الذكية في العالم، بتصميم رائع وحواف مسطحة أنيقة وبخمسة ألوان خلابة.

ويتميز كلا الموديلين بابتكارات تقنية كبيرة، والتي تشمل نظام الكاميرا المزدوجة الأكثر تقدماً على الإطلاق في iPhone، مع كاميرا واسعة جديدة بعدد بكسلات أكبر وتثبيت بصري للصور بتقنية تحريك المستشعر، ما يوفر تحسينات في صور وفيديوهات الإضاءة الخافتة، ويقدم طريقة جديدة لإضفاء الطابع الشخصي على الكاميرا باستخدام الأنماط الفوتوغرافية والنمط السينمائي الذي يضيف بعداً جديداً تماماً لرواية القصص بالفيديو.

ويأتيك كل من iPhone 13 وiPhone 13 mini بأداء فائق السرعة وكفاءة في استهلاك الطاقة بفضل شريحة A15 Bionic، وعمر بطارية أطول، وشاشة Super Retina XDR أكثر سطوعاً تضفي الحيوية على المحتوى، ومتانة لا تصدق مع واجهة Ceramic Shield، وضعف مساحة تخزين التي تبدء بسعة 128GB، ومقاومة للماء رائدة في مجالها ضمن تصنيف IP68، وتجربة 5G متطورة.

وسيتوفر iPhone 13 وiPhone 13 mini باللون الوردي، والأزرق، وسماء الليل، وضوء النجوم، وPRODUCT) RED)‏‏،1 مع إمكانية الطلب المسبق اعتباراً من يوم الجمعة 17 سبتمبر، وتتوفر بدءاً من الجمعة 24 سبتمبر.

وقال جريج جوسوياك، نائب الرئيس الأول لشركة Apple لقسم التسويق حول العالم: "يعتمد عملاؤنا على iPhone كل يوم، ولهذا السبب صممنا iPhone 13 وiPhone 13 mini ليكونا أكثر قوة وقدرة وأكثر متعة في الاستخدام، ويتمتع الجهازان بتصميمات رائعة وأداء رائد في المجال وأنظمة كاميرا متطورة مع ميزات تصوير حسابي مذهلة، كل ذلك بمتانة لا تصدق، ومقاومة للماء، وقفزة هائلة في عمر البطارية لضمان قدرة العملاء على الاعتماد على أجهزة iPhone عندما يحتاجون إليها، كل هذا مدمج بإحكام في نظام iOS 15 مع الخصوصية المضمنة فيه، مما يجعل iPhone 13 وiPhone 13 mini خياراً لا يضاهى للمستخدمين الحاليين والجدد على حد سواء".

تصميم أنيق ومتين مع عمر بطارية مذهل

وأعيد تصميم iPhone 13 وiPhone 13 mini من الداخل والخارج، ويأتيان بخمسة ألوان خلابة تتميز بتصميم متين ذي حواف مسطحة وإطار أنيق مصنوع من الألومنيوم. تأتي الشاشات مقاس 6.1 إنش ومقاس 5.4 إنش2 بواجهة Ceramic Shield المميزة لأجهزة iPhone، أقوى زجاج في هاتف ذكي على الإطلاق.ويتمتع الجهازين بمقاومة للماء رائدة في المجال ضمن تصنيف IP68‏3 وكلاهما مصمم للحماية من انسكاب السوائل المعروفة. يسمح تنسيق الكاميرا الخلفية بتصميمه الجديد مع العدسات المرتبة قطرياً بتشغيل نظام الكاميرا المزدوجة المتطور، ويأتي نظام كاميرا TrueDepth المعاد تصميمه بحجم أصغر بينما يحافظ على تقديم التقنيات المتقدمة نفسها، بما في ذلك ميزة Face ID، طريقة التحقق بالتعرف على الوجه الأكثر أماناً في هاتف ذكي، والتي تأتيك الآن مع تقديم مساحة عرض أكبر.

وتوفر شاشات Super Retina XDR OLED المحسّنة نسبة تباين مذهلة لتحصل على لون أسود أكثر واقعية، وزيادة بنسبة 28 بالمئة في الحد الأقصى لدرجة السطوع في الخارج تصل إلى 800 شمعة/المتر المربع، مع درجة سطوع قصوى أعلى لمشاهدة محتوى بوضوح HDR مثل الصور والفيديوهات بدرجة 1200 شمعة/المتر المربع، مع زيادة الكفاءة في استهلاك الطاقة.

وتأتي التحسينات الكبيرة في عمر البطارية إلى كل من iPhone 13 وiPhone 13 mini، بفضل شريحة A15 Bionic، والمكونات الأكثر كفاءة، والحجم الأكبر للبطارية، والتحسينات في استهلاك الطاقة الناتجة عن الدمج المتكامل للمكونات والبرامج. يقدم iPhone 13 بطارية مذهلة تدوم طوال اليوم،4 مما يوفر ما يصل إلى ساعتين ونصف إضافيتين مقارنة بجهاز iPhone 12، ويوفر iPhone 13 mini ما يصل إلى ساعة ونصف في اليوم أكثر من iPhone 12 mini.

نظام الكاميرا المزدوجة الأكثر تطوراً في iPhone على الإطلاق

ويمثل iPhone 13 وiPhone 13 mini قفزة هائلة في تصميم الكاميرا مع تطورات في الأجهزة والتصوير الحسابي الذي يقدم صوراً وفيديوهات مذهلة. تأتي الكاميرا الواسعة الجديدة بحجم بكسلات 1.7 ميكرومتر، مع أكبر مستشعر لنظام كاميرا مزدوجة في iPhone على الإطلاق، وهي قادرة على جمع إضاءة أكثر بنسبة 47 بالمئة لالتقاط صور بتشويش أقل وأكثر سطوعاً.

ويأتي التثبيت البصري للصور بتقنية تحريك المستشعر، وهي تقنية فريدة لأجهزة iPhone تم تقديمها في iPhone 12 Pro Max، إلى الكاميرا الواسعة، وفي iPhone 13 mini الأصغر حجماً أيضاً. ويعمل على تثبيت المستشعر بدلاً من العدسة كي تكون الصور أكثر ثباتاً، بينما تلتقط الكاميرا الواسعة للغاية المصممة خصيصاً مع المستشعر الجديد الصور والفيديوهات بمزيد من التفاصيل في المناطق المظلمة وبتشويش أقل.

وجاء النمط السينمائي إلى iPhone بعد دراسة مستفيضة للتصوير السينمائي والاستفادة القوية التي تحققها ميزة نقل التركيز ليتيح التقاط فيديوهات للأشخاص والحيوانات الأليفة والأشياء بتأثير عمق رائع مع تغييرات تلقائية في التركيز، بحيث يمكن لأي شخص التقاط لحظات تضاهي المستوى السينمائي، حتى لو لم يكن مخرجاً محترفاً. وللتحكم كله إبداع، يمكن تغيير التركيز أثناء الالتقاط وبعده، ويمكن للمستخدمين أيضاً ضبط مستوى بوكيه في تطبيق الصور وiMovie لنظام iOS، وقريباً في iMovie لنظام macOS وFinal Cut Pro‏،5 ما يجعل عائلة iPhone 13 الوحيدة القادرة على تعديل عمق مجال التصوير في الفيديوهات حتى بعد التصوير.

وبفضل شريحة A15 Bionic وتحليلات التعلم الآلي الحسابية المتقدمة، يمكن للنمط السينمائي التسجيل بتنسيق Dolby Vision ووضوح HDR. كما يوفر الموديلان تسجيل فيديوهات بوضوح HDR مع تنسيق Dolby Vision، من الالتقاط إلى التعديل والمشاركة، مدعوماً الآن بوضوح 4K لغاية 60 إطاراً في الثانية في جميع الكاميرات.

ويدعم الميزات الجديدة كلياً في iPhone 13 وiPhone 13 mini محرك عصبي أسرع في شريحة A15 Bionic، ومعالج إشارة الصور المتطور (ISP)، والتطورات في التصوير الفوتوغرافي الحسابي، وتتيح الأنماط الفوتوغرافية للمستخدمين إمكانية استخدام تفضيلاتهم الشخصية في التصوير مع كل صورة يلتقطونها مع الاستمرار في الاستفادة من معالجة الصور متعددة الإطارات من Apple. تعمل التفضيلات المحددة مسبقاً والمخصصة عبر المشاهد والأشخاص التي يتم تصويرها، وبخلاف الفلتر البسيط، على تطبيق التعديلات الصحيحة بذكاء على أجزاء مختلفة من الصورة لضمان الحفاظ على العناصر المهمة، مثل درجات لون البشرة المختلفة. يدعم نظام الكاميرا المزدوجة وقوة التصوير الحسابي ميزة HDR 4 الذكية، والآن مع ألوان وتباين وإضاءة محسنّة لكل عنصر في صورة الجماعية، مع تعزيزات لنمط الليل، حتى في الظروف الصعبة، يجعل الصور أكثر واقعية. وتدعم كاميرا TrueDepth جميع ميزات الكاميرا الجديدة، بما في ذلك النمط السينمائي، والأنماط الفوتوغرافية، وSmart HDR 4، والمزيد.

شريحة A15 Bionic: محرك iPhone 13‏

وتعد شريحة A15 Bionic أسرع من منافساتها وتوفر أداء أفضل وكفاءة في استهلاك الطاقة، مما يجعل كل شيء في عائلة iPhone 13 أكثر سلاسة. تستخدم الشريحة تقنية المعالجة بدقة 5 نانومتر وبها ما يقرب من 15 مليار ترانزستور للتعامل مع المهام الأكثر تطلباً، بما في ذلك أحدث ميزات التصوير الحسابي. وحدة المعالجة المركزية الجديدة سداسية النوى مع نواتين فائقتي الأداء وأربع نوى عالية الكفاءة أسرع بنسبة تصل إلى 50 بالمئة من منافساتها، والأسرع في هاتف ذكي على الإطلاق، وتتعامل مع المهام الصعبة بسلاسة وكفاءة، في حين أن وحدة معالجة الرسومات الجديدة رباعية النوى هي أيضاً أسرع بنسبة تصل إلى 30 بالمئة من منافساتها وتمكّن من الحصول على مشاهد مرئية وتأثيرات ضوئية أكثر واقعية في الألعاب التي تتطلب أداء رسومات قوياً.

ويستطيع المحرك العصبي Neural Engine الجديد مع 16 نواة إتمام 15.8 تريليون عملية في الثانية، مما يتيح عمليات حسابية أسرع للتعلم الآلي لتطبيقات الجهات الأخرى، بالإضافة إلى ميزات مثل Live Text in Camera مع نظام iOS 15. تجتمع التطورات الرئيسية للجيل الجديد من معالج إشارة الصور المتطور مع التصوير الحسابي وأجهزة الكاميرا القوية ليقدم نظام كاميرا مزدوجة جديد.

تجارب 5G في أماكن أكثر

ويتحرك العالم بسرعة نحو استخدام شبكات 5G ويقدم iPhone تجربة 5G متقدمة، ليغير طريقة تواصل المستخدمين ومشاركتهم المحتوى والاستمتاع به. ويتميز التصميم المخصص لمكونات جهاز iPhone 13 بمزيد من نطاقات 5G، ما يسمح له بالعمل في أماكن أكثر على شبكة 5G للحصول على تغطية أكبر وأداء أعلى.6 وبحلول نهاية عام 2021، سيتضاعف دعم شبكة 5G على iPhone حول العالم، مع أكثر من 200 شركة اتصالات حول العالم وفي 60 بلداً ومنطقة.

ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة تشغيل فيديوهات عبر الإنترنت بجودة أعلى على المنصات المفضلة لديهم، وتجربة لعب أكثر تنافسية في الألعاب متعددة اللاعبين، وسرعات تنزيل وتحميل أعلى، وغير ذلك الكثير. مع نظام iOS 15، ستفتح ميزة SharePlay‏7 على شبكة 5G المجال لمشاركة تجارب قوية مثل مشاهدة الأفلام أو البرامج التلفزيونية بوضوح HDR بالتزامن مع الأصدقاء أثناء إجراء مكالمات FaceTime. وسيحافظ نمط البيانات الذكية على عمر البطارية بذكاء عن طريق تحويل iPhone تلقائياً إلى شبكة LTE عندما لا تكون هناك حاجة إلى سرعات 5G.

يأتيان بنظام iOS 15‏

ويعمل نظام iOS 15‏ على تحسين تجربة iPhone من خلال توفير طرق جديدة للبقاء على اتصال وميزات قوية تساعد المستخدمين على التركيز والاستكشاف وإنجاز المزيد باستخدام التكنولوجيا الذكية على الجهاز. وتبدو مكالمات FaceTime أكثر تلقائية بفضل الصوت المكاني ونمط بورتريه الجديد، وتساعد ميزات التركيز الجديدة المستخدمين على الحد من التشتت. كما أُعيد تصميم الإشعارات، وتستخدم ميزة Live Text التكنولوجيا الذكية على الجهاز للتعرف على النصوص داخل الصور والسماح للمستخدمين باتخاذ الإجراء الذي يريدونه حيالها.

وتقدم خرائط Apple طرقاً جديدة رائعة للتنقل واستكشاف العالم من خلال تجربة ثلاثية الأبعاد للقيادة داخل المدن جديدة، كما تقدم لهم إرشادات المشي باستخدام الواقع المعزز. وأعيد تصميم تطبيق الطقس ليقدم خرائط ملء الشاشة والمزيد من الرسومات البيانية لحالة الطقس، ويضيف تطبيق Wallet الدعم لمفاتيح المنازل، وأدوات جديدة للتحكم في الخصوصية في Siri والبريد والمزيد من الأماكن داخل النظام لحماية معلومات المستخدم.8

iPhone والبيئة

وصُمم iPhone 13 للتقليل من تأثيره على البيئة، بما في ذلك خطوط الهوائي التي تستخدم زجاجات المياه البلاستيكية المعاد تدويرها للأفضل والتي تم تحويلها كيميائياً إلى مادة أقوى وعالية الأداء، وهي الأولى من نوعها في المجال. كما يستخدم iPhone عناصر أرضية نادرة مُعاد تدويرها بنسبة 100 بالمئة في القطع المغناطيسية مثل تلك المستخدمة في MagSafe، وقصدير معاد تدويره بنسبة 100 بالمئة في لحام لوحات الدوائر الرئيسة، ولأول مرة في لحام وحدة إدارة البطارية.

ويستخدم كل من الموديلين الذهب المعاد تدويره بنسبة 100 بالمئة في طلاء لوحة الدوائر الرئيسية والسلك في الكاميرا الأمامية والكاميرات الخلفية. وأعيد تصميم التغليف لنتخلص من الغلاف البلاستيكي الخارجي، الأمر الذي يساهم في توفير 600 طن متري من البلاستيك ويقرِّب Apple من تحقيق هدفها في إزالة البلاستيك تماماً من جميع العبوات بحلول عام 2025.

وأصبحت Apple اليوم بلا أثر كربوني في عملياتها العالمية، وتخطط بحلول عام 2030 لخفض صافي التأثير على المناخ إلى مستوى الصفر في كل أعمالها، والتي تشمل سلسلة توريد التصنيع وجميع دورات حياة المنتجات. وهذا يعني أن كل جهاز Apple يباع سيكون بلا أثر كربوني بنسبة 100 بالمائة بدءاً من تصنيع المكونات والتجميع والنقل واستخدام العملاء والشحن، وصولاً إلى إعادة التدوير واستعادة المواد.

الأسعار والتوفر

وسيتوفر iPhone 13 و iPhone 13 mini باللون الوردي، والأزرق، وسماء الليل، وضوء النجوم وRED(‏‏PRODUCT‏) في سعة بدء جديدة 128GB توفر ضعف سعة التخزين، وسعة 256GB و512GB.

وسيكون بإمكان العملاء في أستراليا وكندا والصين وألمانيا والهند واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأكثر من 30 بلداً ومنطقة أخرى طلب iPhone 13 وiPhone 13 mini مسبقاً ابتداءً من الساعة 5 صباحاً بتوقيت PDT يوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر، على أن يبدأ توفر الأجهزة يوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر.

وسيتوفر كلا الموديلين في تركيا إبتداءً من الجمعة 1 أكتوبر، وفي ماليزيا والمكسيك وكوريا الجنوبية وتايلاند، وما يقرب من 10 بلاد ومناطق أخرى ابتداءً من الجمعة 8 أكتوبر.

ويمكن للعملاء الحصول عويمكن للعملاء الحصول على iPhone 13 مقابل 3,399 د.إ قبل الاستبدال وiPhone 13 mini مقابل 2,999 د.إ قبل الإبلاغ عن الاستبدال apple.com/store‏، في تطبيق Apple Store وفي متاجر Apple Store.9

كما يتوفر iPhone 13 وiPhone 13 mini من خلال موزعي Apple المعتمدين وعبر شركات اتصالات محددة. كذلك سيتوفر iOS 15 يوم الإثنين 20 سبتمبر كتحديث برامج مجاني.

وتدعم محفظة iPhone الجلدية مع ‏MagSafe‏ ميزة تحديد الموقع، مما يتيح للمستخدمين إخطارهم بآخر موقع معروف له إذا تم فصله عن iPhone. وتنضم محفظة iPhone الجلدية مع ‏MagSafe إلى حافظات MagSafe الجديدة المصنوعة من الجلد والسيليكون، بالإضافة إلى حافظة شفافة مع MagSafe، التي تتوفر للطلب اليوم.

كما توفر Apple للعملاء العديد من الخدمات في المتجر وعبر الإنترنت، ما يجعل تجربة الشراء فريدة على طريقة Apple. وعن طريق توفير الدعم المخصص والمشورة من قبل خبراء Apple وخيارات التوصيل والاستلام المناسبة والنقش المجاني وطرق التوفير الخاصة مع عروض شركات الاتصالات، تضمن Apple أن أفضل طريقة لشراء منتجات Apple تكون من خلال متاجر Apple Store.