إزالة 30 حالة تعدي بالزراعة والمباني على أراضي أملاك الدولة بمراكز قفط والوقف وفرشوط

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدات المحلية لمراكز قفط والوقف وفرشوط نجحت في إزالة ٣٠ حالة تعدي بالزراعة والمباني على أراضى أملاك الدولة خلال اليوم الثانى للموجة ١٨ وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .

وأوضح محافظ قنا، أنه تم إزالة ٥ حالات تعدى بالزراعة على مساحة ١٢ فدان و٩ قراريط بمركز قفط وإزالة ١٣ حالة تعدى بالمبانى على مساحة ٣١٢٧ متر، كما تم إزالة ٦ حالات تعدى بالزراعة على مساحة ٢٣ فدان و١٢ قيراط بمركز فرشوط وإزالة ٦ حالات تعدى بالزراعة على مساحة ٦ قراريط بمركز الوقف .

وأضاف "الداودي"، بأن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، مشددا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لأى حالات تعدى جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين .

اليوم التانى الموجه ال١٨ بقنا

اليوم التانى الموجه ال١٨ بقنا