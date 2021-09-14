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بينها 6 بنادق آلية.. ضبط 30 سلاحا ناريا غير مرخص في سوهاج

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بينها 6 بنادق آلية.. ضبط 30 سلاحا ناريا غير مرخص في سوهاج بينها 6 بنادق آلية.. ضبط 30 سلاحا ناريا غير مرخص في سوهاج

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واصلت أجهزة الأمن بسوهاج، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملاتها الأمنية على البؤر الإجرامية الخطرة، وأطراف الخصومات الثأرية في عدد من قرى المحافظة.

وقال اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إن الحملات جاءت استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية في شتى المحافظات لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المشهور عنها الاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية، والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة الصادرة ضدهم أحكام بالسجن المؤبد، لافتًا إلى أن الحملات استهدفت عددًا من القرى التي بها خصومات ونزاعات ثأرية بمختلف مراكز المحافظة.

وتمكنت الحملات، التي جرت اليوم، من ضبط 30 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، شملت 6 بنادق آلية و19 طلقة من ذات العيار، و6 بنادق خرطوش عيار 12 مم و22 طلقة من ذات العيار، و12 فرد روسى محلي الصنع، و6 فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع و3 طلقات من ذات العيار، وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتجري شؤونها.

المصرى اليوم

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