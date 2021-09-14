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اجتماع مصري أوربي لمناقشة تفاصيل مشروع «الإدارة المتكاملة للمياه والصرف الصحي»

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اجتماع مصري أوربي لمناقشة تفاصيل مشروع «الإدارة المتكاملة للمياه والصرف الصحي» اجتماع مصري أوربي لمناقشة تفاصيل مشروع «الإدارة المتكاملة للمياه والصرف الصحي»

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عقد السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين والاتحاد الأوروبي، اجتماعاً بوزارة الخارجية، الاثنين، مع وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بمشاركة ممثلي وزارتي الإسكان والتعاون الدولي، لمناقشة تفاصيل مشروع «الإدارة المتكاملة للمياه والصرف الصحي من أجل التنمية المستدامة»، وذلك في إطار مناقشة مشروعات التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من ۲۰٢١-۲۰۲۷ المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

واستعرض الاجتماع مكونات المشروع التي تشمل مشروعات محطات معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان والجبل الأصفر والإسكندرية وبني سويف وأسوان، ومحطة تحلية المياه في رأس الحكمة، ومحطة معالجة الحمأة في أبورواش، حيث استعرض ممثلو وزارة الإسكان في هذا الإطار ملامح الاستراتيجية الجديدة للوزارة والمقرر صدورها قريبًا.

من جانبه، أعرب وفد الاتحاد الأوروبي عن الترحيب بمشاركة الاتحاد في دعم هذا المشروع الهام الذي تمثل مجالاته أولويات مشتركة لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، وتطلعهم لأن يكون هذا المشروع باكورة التعاون للفترة القادمة.

المصرى اليوم

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