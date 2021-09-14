الآن.. بدء تنسيق المرحلة الثالثة ورابط نتيجة تقليل الاغتراب

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أعلن موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة فتح رابط تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة 2021 وكذلك نتيجة تقليل الاغتراب.

ونشر موقع التنسيق تنويهًا أن التسجيل مفتوح لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة بحد أدني 205 درجة لجميع الشعب العلمية والأدبية.

يستطيع طلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة تسجيل الرغبات الآن عبر رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021.

يبلغ عدد طلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة والناجحين فى الدور الأول والمتقدمين إلي للمرحلة الثالثة 66 ألفًا و797 طالبًا وطالبة.

وينتظر إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة حتى ينضم الطلاب الناجحين إلي تنسيق المرحلة الثالثة.

إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولي والثانية

نشر موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية، ويستطيع الطلاب معرفة النتيجة مباشرة عبر الدخول على رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين إلي مرحلة تقليل الاغتراب نحو 83 ألف طالبًا وطالبة من طلاب المرحلتين.

ويتم قبول التحويلات بين الكليات فى حدود 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية حسب قرار المجلس الأعلي للجامعات، وتكون الأولوية فى التحويلات للطلاب الأعلي فى المجموع.

وبلغ عدد طلاب المرحلة الأولي من تنسيق الكليات 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب المرحلة الثانية 234 ألفًا و22 طالبًا وطالبة، بإجمالي 352 ألفًا و302 طالبًا وطالبة للمرحلتين.

تنسيق 2021|| الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2021

يستطيع طلاب المرحلة الثالثة من طلاب الشعبة العلمية التعرف من الرابط التالي على الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة من الشعبة العلمية فى الكليات والمعاهد المختلفة.

ويمكن أيضًا لطلاب الشعبة الأدبية فى المرحلة الثالثة التعرف من خلال الرابط التالي على الأماكن المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة من الشعبة الأدبية فى الكليات والمعاهد المختلفة.