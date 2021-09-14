أخبار عاجلة

ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم -
«صحة الغربية»: تكثيف المرور علي محطات وعمليات مياه الشرب بالغربية -
مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي -
انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 -
السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية سيناء (بث مباشر) -
«التحية ليه لوحده».. مواقف لا تنسى جمعت الرئيس السيسي بالراحل المشير طنطاوي -
وداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول -
أخطر ما كشفه العلم عن أضرار الوجبات السريعة.. تعرَّف عليه -
تمديد تكليف "العتيبي" متحدثًا رسميًّا لصحة مكة المكرمة -
صاحب الـ61 عامًا.. "فضيحة أخلاقية" تُلاحق ابن ملكة بريطانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وصول موسيماني وعبد الحفيظ ولاعبو الأهلي إلي حفل «تدشين النجمة العاشرة»

Print
وصول موسيماني وعبد الحفيظ ولاعبو الأهلي إلي حفل «تدشين النجمة العاشرة» وصول موسيماني وعبد الحفيظ ولاعبو الأهلي إلي حفل «تدشين النجمة العاشرة»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والجهاز المعاون والإداري والطبي، وصلوا إلى ملعب التتش بالجزيرة، لحضور احتفالية النادي لـ«تدشين النجمة العاشرة».

وكان العديد من الحضور قد بدأوا في التوافد منذ قليل على مقر النادي الأهلي بالجزيرة، لحضور احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» المقرر إقامتها في استاد التتش.

تأتي احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة القدم، بعد أن اتخذت الشؤون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد وجه الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في احتفالية «تدشين النجمة العاشرة».‎

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم

ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم

«صحة الغربية»: تكثيف المرور علي محطات وعمليات مياه الشرب بالغربية

«صحة الغربية»: تكثيف المرور علي محطات وعمليات مياه الشرب بالغربية

مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي

مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021