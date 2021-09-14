وصول موسيماني وعبد الحفيظ ولاعبو الأهلي إلي حفل «تدشين النجمة العاشرة»

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سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والجهاز المعاون والإداري والطبي، وصلوا إلى ملعب التتش بالجزيرة، لحضور احتفالية النادي لـ«تدشين النجمة العاشرة».

وكان العديد من الحضور قد بدأوا في التوافد منذ قليل على مقر النادي الأهلي بالجزيرة، لحضور احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» المقرر إقامتها في استاد التتش.

تأتي احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة القدم، بعد أن اتخذت الشؤون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد وجه الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في احتفالية «تدشين النجمة العاشرة».‎