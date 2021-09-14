قيس سعيد: «كان يمكن تشكيل حكومة حتى يوم 26 يوليو»

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قال رئيس تونس قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ، إنه كان يمكن تشكيل حكومة حتى بتاريخ 26 و27 يوليو لكن القضية ليست في تشكيل الحكومة وإنما في السياسية التي ستتبعها.

وأقر رئيس الجمهورية بان الدولة مستمرة ولا بد من حكومة وفي تونس لمن لا يعرفون لم تكن هناك حكومة في دستور 59 ووردت الكلمة حكومة فيه في 3 مناسبات«.

وفي ذات السياق، أفاد رئيس الدولة انه كان هناك كتاب دولة ومجلس كتاب الدولة وليس حكومة، وفق تعبيره.