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ينتظر بيانات التضخم .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

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ينتظر بيانات التضخم .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 ينتظر بيانات التضخم .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

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انخفض سعر الذهب، صباح اليوم الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021، فى انتظار صدور بيانات التضخم فى الولايات المتحدة والتى قد تحدد اتجاه مجلس الاحتياطى الاتحادى نحو تقليص اجراءات التحفيز، واستقرت أسعار الذهب في بعدما حققت انخفاضا بقيمة 10 جنيهات منذ مطلع الإسبوع الجارى وذلك في استجابة للانخفاض العالمى، وشهد الذهب خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب مائل للانخفاض بسبب بيانات اقتصادية مختلفة ومخيبة للآمال الأمريكية .

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة سواء في مصر أو في البورصة العالمية :

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا مابين 892 إلى 894 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر مابين 780 و782 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا مابين 669 و671 جنيها بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 6240 و6256 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، وحيث انخفض الذهب فى العقود الآجلة خلال الدورة الأسيوية بنسبة 0.09%، وذلك فى انتظار اعلان موازنة الاتحادى الفيدرالى وبيانات التضخم وذلك لتحديد اتجاه الفيدرالى نحو تقليص دعم السياسات النقدية ورفع الفائدة من عدمه، والذهب قد يجد الدعم عند 1784.40 دولارا للأوقية، المقاومة على 1806.00 دولارا للأوقية، وشهدت أسعار الذهب، الاسبوع الماضى انخفاضا كبيرا بسبب بيانات ايجابية أدت لارتفاع الدولار وانخفاض المعدن الأصفر .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 791.92 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,792.96 $ .

انخفاض في انتظار بيانات هامة .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021

تتحكم فيها المخاوف.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021

تراجع جديد بسبب الدولار.. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021

المصرى اليوم

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