"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة في متصفح Chrome

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يسمح للمهاجم باستغلال ثغرة وتجاوز سعة التخزين للذاكرة المؤقتة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة في متصفح Google Chrome، بعد تحديث لمعالجة عدة ثغرات بالمتصفح لأنظمة Linux – Mac- Windows.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر: إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرة، وتجاوز سعة التخزين للذاكرة المؤقتة، والقيام بتعديلات غير مصرح بها.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح عبر الرابط: https://chromereleases.googleblog.com/2021/09/stable-channel-update-for-desktop.html