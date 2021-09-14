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العريش تستعد لتنفيذ الموجة 18 من إزالة التعديات علي أملاك الدولة

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العريش تستعد لتنفيذ الموجة 18 من إزالة التعديات علي أملاك الدولة العريش تستعد لتنفيذ الموجة 18 من إزالة التعديات علي أملاك الدولة

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تستعد مدينة العريش لتنفيذ الموجة 18 من أزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد العميد ماجد محمد احمد، رئيس مركز ومدينة العريش، أنه تنفيذا للكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم (٢٠٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن تنفيذ الموجه (١٨) لإزالة التعديات، تم عقد اجتماع موسع بحضور مدير الأداره الهندسية ورؤساء الأحياء والشئون القانونية .

وشدد رئيس المدينة خلال الاجتماع على الاستعداد لتنفيذ موجة الازالات رقم (١٨) بقوة القانون، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الدوله، لافتًأ إلى انه سوف يبدء عمل الازالات أبتداء من الغد ولحين الانتهاء منها وبحمايه قوة الامن .

أشار إلى انه سبق التنبيه على المواطنين الالتزام بالقانون عدم البناء المخالف وبدون رخصه ومن لديه رخصة بناء عليه قبل الشروع باستكمال البناء التوجه لمجلس المدينه بالمركز التكتولوجى لتقديم الاوراق المطلوبه لأستكمال البناء بعد المعاينه والموافقه الرسميه من مجلس المدينه .

المصرى اليوم

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