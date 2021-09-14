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وفاة سيدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بالعريش

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وفاة سيدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بالعريش وفاة سيدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بالعريش

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توفيت سيدة في مستشفى بئر العبدالمركزي، اليوم الثلاثاء، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة بشمال سيناء إلى 227 حالة منذ بداية جائحة كورونا.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر الأسرة، بحضور عدد قليل من أفراد أسرتها.

من جانبه، قال محمد صلاح مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إن حالة الوفاة لسيدة من ، وتوفيت داخل قسم العزل في المستشفى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

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