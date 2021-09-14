انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس.. والأرصاد: موسم أمطار جديد

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نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرًا تحت عنوان «موسم أمطار جديد»، تعلن فيه سقوط أمطار على السلوم ومطروح تمتد إلى الإسكندرية مع الوقت

وتتوقع انخفاض درجات الحرارة اليوم ووجود تحسن في الأحول الجوية، ونشاط الرياح، وتكاثر السحب المتوسطة، ونشاط الرياح.

وتكون درجة الحرارة الأعلي في مصر خلال حالة الطقس اليوم هي 41 درجة في أسوان وأبوسمبل والأقصر وإدفو.

تتوقع الأرصاد الجوية تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة وسقوط أمطار على مطروح والسلوم وتمتد مع الوقت لتصل إلى الإسكندرية.

ويؤدي تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة مع نشاط الرياح إلى الشعور بتحسن الأحوال الجوية.

تتراوح حالة البحر الأحمر بين المعتدلة والمضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 مترًا، والرياح شمالية غربية.

ويتوقع أن يكون البحر المتوسط أيضًا معتدلا، ويرتفع الموج بين 1.5 و2 مترًا ويكون إتجاه الرياح شمالي غربي.

ويكون الطقس اليوم المتوقع في القاهرة الكبري والوجه البحري حارا رطبا.

ويظل شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويتوقع أن يكون الطقس رطبًا مائلا للحرارة في السواحل الشمالية.

ويظل معتدل الحرارة في القاهرة وفي باقي أنحاء مصر خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم في مصر

تنخفض درجات الحرارة في مصر اليوم عن الأمس على معظم أنحاء مصر.

وتكون درجة الحرارة العظمي في القاهرة 34 بدلاً من 36 أمس، والصغري 24 درجة، والمحسوسة تنخفض إلى 36 درجة.

وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية للعظمي والصغري على التوالي 30-24 وتنخفض المحسوسة من 34 أمس إلى 33 درجة اليوم.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم كما يلي: أبوسمبل 41-25، قنا 40-24، أسوان 41-25 درجة.

ويتوقع أن تكون في سوهاج 38-24،، حلايب 34-38، الوادي الجديد 40-26 درجة.

وتكون في بني سويف المنيا 37-24، شلاتين 39-27، 36-23، الفيوم 35-24 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في طنطا 34-24، مطروح 29-22، طابا 34-23، الطور 35-26، رفح 31-23 درجة.

وتكون في أسيوط 37-23، الأقصر 41-25، إدفو 41-36، سيوة 32-23 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في السلوم 29-23، بورسعيد 30-24، دمياط 30-25 درجة.

ويتوقع أن تكون في المنصورة 33-23، العريش 31-22، الغردقة 37-27، شبين الكوم 34-24 درجة.

وتكون في شرم الشيخ 36-28، بلطيم 30-23، الإسماعيلية 36-23، دمنهور 33-23، السويس 34-23 درجة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-9-2021

حالة الطقس غدًا الأربعاء 15-9-2021

يستمر انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال حالة الطقس غدًا على جميع الأنحاء.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على 6 محافظات هي الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط ومدينة العريش.

ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب مصر على فترات متقطعة.

ويتوقع أن تكون متوسطات درجات الحرارة غدًا في مصر للعظمي والمحسوسة كما يلي:

القاهرة والوجه البحري 32 للعظمى و34 للمحسوسة.

السواحل الشمالية 29-32 درجة.

جنوب سيناء 36-29 درجة.

شمال الصعيد 33-35 درجة.

جنوب الصعيد 39-40 درجة.

توقعات أحوال الطقس والبحر ودرجات الحرارة لمدة 6 أيام

نشرت هيئة الأرصاد تقارير توقعات أحوال الطقس لمدة 6 أيام كما يلي: حالة الطقس في مصر خلال 6 أيام.

كما نشرت تقرير حالة البحر المتوسط في 3 أيام، وكذلك تقرير حالة البحر الأحمر في 3 أيام.