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بعد استبداله بشخص آخر.. نيابة الغردقة تطلب ضبط المتهم الحقيقي في حادث مصرع حمو راشد

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بعد استبداله بشخص آخر.. نيابة الغردقة تطلب ضبط المتهم الحقيقي في حادث مصرع حمو راشد بعد استبداله بشخص آخر.. نيابة الغردقة تطلب ضبط المتهم الحقيقي في حادث مصرع حمو راشد

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كلفت نيابة الغردقة الاجهزة الامنية بسرعة طلب المتهم الحقيقي في واقعة مصرع شاب بالغردقة يدعي محمد راشد وشهرته حمو راشد في حادث تصادم سيارتين واستبدال السائق الحقيقي المتهم في الحادث باخر يعمل طالب بعد كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية ملابسات الحادث.

كان حادث تصادم بين سيارتين بالغردقة قد اسفر عن مصرع شاب بالغردقة وقيام قائد السيارة التي إصطدمت بالسيارة المتواحد بها المجني عليه بتبديل القيادة مع شخص آخر عقب وقوع الحادث. وبقيام اجهزة الامن بالفحص والتحري تبين أنه أثناء سير إحدى السيارات قيادة موظف بإحدى شركات السياحة مقيم بالجيزة وبرفقته آخرين إصطدم بالمواجهة بسيارة آخرى قيادة سائق مقيم بالقاهرة وبرفقته آخرين من بينهم المجني عليه المتوفي.

وبتكثيف التحريات تبين أن قائد السيارة الأولى وقت وقوع الحادث طالب مقيم بالجيزة هارب وإستعان بآخر الذي يعمل سائق لديه والذى إدعى بالتحقيقات أنه كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث «على خلاف الحقيقة» وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب المتهم الطالب للعرض عليها

كان احد المنتجعات السياحية الشهيرة شمال الغردقة قد شهد حادث تصادم بين سيارتين قد اسفر عن مصرع شاب يدعي محمد راشد وشهرته «حمو راشد»
وخلال التخقيقات اكد احد الشهود ان السائق المتهم في الخادث ليس هو السائق الحقيقي وانما تم تبديل السائق الحقيقي وهروبه ونحجت تحريات اجهزة الامن في التوصل للمتهم الحقيقي الذي كان يقود السيارة المتسببة في الحادث.

فيما صرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه وتسليمها لاسرته وطلب تحريات المباحث وندب المهندس الفني لتحديد اسباب الحادث

المصرى اليوم

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