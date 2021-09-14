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"تقنية مكة" تُدرب 140 موظفًا من منسوبي الإمارة بعدة برامج

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"تقنية مكة" تُدرب 140 موظفًا من منسوبي الإمارة بعدة برامج "تقنية مكة" تُدرب 140 موظفًا من منسوبي الإمارة بعدة برامج
تشمل الحاسب الآلي والسلامة المهنية والأرشفة الإلكترونية

قامت تقنية مكة المكرمة، بتدريب 140 موظفًا من منسوبي إمارة المنطقة في عدة برامج تدريبية تخصصية ومكتبية، بالشكل الذي يمكّن موظفي الإمارة من استثمار مهاراتهم في مواقعهم الوظيفية الحالية لخدمة الوطن، ومن هذه البرامج "الحاسب الآلي، وسرعة الطباعة"، "السلامة المهنية" و"الأرشفة الإلكترونية".

ومن جهته قدّم عميد الكلية م.هاني سندي، الشكر والعرفان لولاة الأمر وإمارة منطقة مكة المكرمة؛ نظير ما حَظِيَ به التدريب التقني والمهني من ثقة ودعم كبيرين؛ لتأهيل شباب الوطن وفق حاجة سوق العمل وبأحدث وسائل التدريب، كما شكر اهتمام أمير منطقة مكة على وجه الخصوص، وحرصه على تدريب منسوبي الإمارة؛ معتزًّا بهذه الثقة ومثمنًا لها ومؤكدًا أنها ستكون محفزًا له ولمنسوبي تقنية مكة لبذل الجهد المتواصل لتحقيق التطلعات والأهداف السامية للقيادة الرشيدة وخدمة المليك والوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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