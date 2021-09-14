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"بادر".. مبادرة تطوعية بـ "عارضة جازان" تستهدف إشراك الشباب في مواجهة "كورونا"

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تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية أخذ اللقاحات وتكثيف جرعات الوعي والمعلومات الصحية

نفّذت لجنة التنمية الاجتماعية بالحميراء بمنطقة جازان مبادرة تطوعية بعنوان "بادر" التي تستهدف إشراك شباب وشابات المحافظة في العمل التطوعي لمواجهة جائحة كورونا.

وتأتي هذه المبادرة بإشراف عائشة الجابري؛ رئيسة القسم النسائي باللجنة، وبالشراكة مع مستشفى العارضة العام، مواكبة لأهداف رؤية المملكة لمجتمع حيوي وتطوعي وصاقلة لجهود ومهارات الشباب والشابات في الجانب التطوعي.

من جانبها، ثمّنت رئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة الجابري؛ للمستشفى، إتاحته الفرصة لإقامة مثل هذه المبادرة المجتمعية التي تأتي في إطار تنمية الشباب وتعزيز روح التطوع.

وكانت صحة جازان قد أطلقت في ذي الحجة الماضي ممثلة في إدارتَي التوعية الصحية والتطوع الصحي، الحملة الميدانية التوعوية، تحت شعار 1000 متطوع صحي للتوعية بلقاح كورونا التي شملت محافظات منطقة جازان كافة.

وتهدف هذه الحملة إلى توعية المجتمع بأهمية أخذ لقاح كورونا، وتكثيف جرعات الوعي وتقديم المعلومات الصحية الموثوقة التي تؤكد أهمية أخذ اللقاح لمن تفوق أعمارهم الاثني عشر عاماً، إضافة إلى التوعية بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحميهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك التعريف بمشروع الرعاية المحسنة "طبيب لكل أسرة".

وكان مركز التطوع الصحي التابع لوزارة الصحة قد أطلق في وقت سابق برنامج (نمو)؛ بهدف تدريب 20 ألف متطوع صحي ومتطوعة بالمملكة، على مدى 8 أشهر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ حيث يسعى المركز لتأهيلهم وتعريفهم بممارسات التطوع الصحي، ويستهدف البرنامج تدريب 200 شخص من قادة التطوع الصحي، إضافة إلى 20 ألف متطوع صحي بشكل عام من الممارسين الصحيين وطلاب الكليات الصحية على مهارات التطوع والمشاركة المجتمعية، بما لا يقل عن 20 ساعة تدريبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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