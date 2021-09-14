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غيوم ممطرة تتشكّل هنا.. "المسند": طريف سجّلت 18 درجة فجراً

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غيوم ممطرة تتشكّل هنا.. "المسند": طريف سجّلت 18 درجة فجراً غيوم ممطرة تتشكّل هنا.. "المسند": طريف سجّلت 18 درجة فجراً
فيما توقّع "الأرصاد" تكوُّن سحب مصحوبة برياح نشطة بمناطق عدة

غيوم ممطرة تتشكّل هنا..

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ إن طريف سجّلت فيها درجة الحرارة الصغرى 18 مئوية فجر اليوم.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تتشكّل الغيوم الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات السروات في كل من #جازان #عسير #الباحة".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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