ولي العهد : ضرورة التنسيق لاستكمال الأولويات الحكومية

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المدينة نيوز :- ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، اجتماعاً في رئاسة الوزراء، اطلع خلاله على آليات تنفيذ برنامج “أولويات عمل الحكومة الاقتصادي”، ضمن الأطر الزمنية المحددة.

وشدد سموه، خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية في استكمال البرنامج، مؤكداً أهمية “وحدة الإنجاز والمتابعة في رئاسة الوزراء” لضمان تنفيذه.

ويهدف البرنامج إلى دعم النمو الاقتصادي وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار التعافي بعد التباطؤ الذي حدث بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقدم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة شرحاً حول آليات تنفيذ برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 –2023، والذي تم إطلاقه رسمياً قبل نحو أسبوعين.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يتكون من 53 أولوية توزعت على 3 محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وأكد رئيس الوزراء أن “وحدة الإنجاز” معنية في تقديم الدعم الفني وتذليل العقبات في جميع مراحل البرنامج، مشيراً إلى أن الوحدة تساهم في تعزيز العمل المؤسسي.