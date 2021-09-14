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وفق التدابير الوقائية.. توزيع 2000 وجبة إفطار صائم بالمسجد الحرام أمس

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توزع أيام الإثنين والخميس أسبوعياً وفي الأيام البيض مع اتباع التعليمات الصحية

وفق التدابير الوقائية.. توزيع 2000 وجبة إفطار صائم بالمسجد الحرام أمس

قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام؛ بمبادرة توزيع وجبات إفطار صائم يومي (الإثنين والخميس) من كل أسبوع، والأيام البيض.

وأفاد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي؛ بأن الوكالة تحرص كل الحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام مع اتباع التعليمات الصحية والتدابير الوقائية ونشر المبادرات والبرامج المقامة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية سعود الزهراني؛ أن مبادرة إفطار صائم كانت برعاية واهتمام من وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي؛ مبيناً أن الإدارة حرصت على توفير أكثر من (2000) وجبة وفق الاشتراطات الصحية وتحقيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على سلامتهم.

وأفاد بمواقع التوزيع أنها تغطي معظم أرجاء المسجد الحرام "صحن المطاف - المطاف الدور الأول - توسعة الملك فهد ( الأرضي/الأول ) - المسعى (الأرضي/الأول)"، وتوزيع الوجبات للمعتمرين والزواّر وتقديم الضيافة كذلك، وهي عبارة عن معمول وتمر وزعت على (6000) مستفيد.

وذكر أنه تمّ استقبال الطائفين في صحن المطاف وتوزيع سجادات صلاة عليهم بعدد (200) سجادة (حرماً آمناً) لضمان سلامتهم وصحتهم وتوزيع عبوات بعدد (1200) عبوة.

وقال الزهراني؛ تأتي هذه المبادرات انطلاقاً من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتوجيهات الرئيس العام -حفظه الله- على مواكبة الرؤية الطموحة (2030) وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وفق التدابير الوقائية.. توزيع 2000 وجبة إفطار صائم بالمسجد الحرام أمس

وفق التدابير الوقائية.. توزيع 2000 وجبة إفطار صائم بالمسجد الحرام أمس

وفق التدابير الوقائية.. توزيع 2000 وجبة إفطار صائم بالمسجد الحرام أمس

وفق التدابير الوقائية.. توزيع 2000 وجبة إفطار صائم بالمسجد الحرام أمس

وفق التدابير الوقائية.. توزيع 2000 وجبة إفطار صائم بالمسجد الحرام أمس

وفق التدابير الوقائية.. توزيع 2000 وجبة إفطار صائم بالمسجد الحرام أمس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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