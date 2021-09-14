الرياض.. ضبط 12 عاملة آسيوية يحملن بطاقات عمل مزورة باسم شركة للمقاولات

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استكمالًا لمباشرة بلاغات حول قيام وافدين بتأجير عاملات نظافة من المتغيبات

تمكنت الفِرَق الرقابية في الرياض من ضبط 12 عاملة آسيوية يحملن بطاقات عمل مزورة باسم شركة للمقاولات، ويعملن في إحدى المشاريع بالمنطقة؛ وعليه تم تسليمهن إلى شركة الإيواء "سكن"؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق واستدعاء الشركة والمؤسسة المتورطتين، وضبط المخالفات النظامية عليهم بخصوص تقديمهم خدماتهم من خلال عمالة مخالفة أغلبهم متغيب عن العمل.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د.محمد بن عبدالله الحربي، أنه استكمالًا لإجراءات مباشرة بلاغ أمس حيال قيام وافدين بتأجير عاملات نظافة من العاملات (المتغيبات عن العمل) لشركات ومؤسسات؛ تم ضبط المخالفين.

ودعا الدكتور الحربي الجميع إلى الالتزام بنظام العمل وتشريعات الوزارة، والإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات والشكاوى (19911) أو من خلال الإبلاغ عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية.