بوتين ينتقد القوات الأجنبية في سوريا خلال اجتماع مع الأسد في الكرملين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس السوري بشار الأسد أمس الاثنين إن القوات الأجنبية التي يجري نشرها في سوريا دون قرار من الأمم المتحدة عائق أمام توحيدها.

وقال الكرملين إن التصريحات جاءت خلال اجتماع الرئيسين بالعاصمة الروسية بعد أن هنأ بوتين الرئيس السوري على فوزه في الانتخابات.

ونقل بيان للكرملين عن بوتين القول «الإرهابيون تكبدوا أضرارا بالغة، وتسيطر الحكومة السورية برئاستكم على 90 بالمئة من الأراضي».

وقد ساعد الدعم الروسي الأسد على استعادة كل الأراضي التي خسرها تقريبا أمام المعارضة المسلحة التي حاولت الإطاحة به خلال الحرب التي اندلعت في 2011.

وشكر الأسد، الذي كان آخر اجتماع له في موسكو مع بوتين عام 2015، الرئيس الروسي على المساعدات الإنسانية لسوريا وعلى جهوده لوقف «انتشار الإرهاب».

وأشاد بما وصفه بنجاح الجيشين الروسي والسوري في «تحرير الأراضي المحتلة» بسوريا. كما وصف العقوبات التي فرضتها بعض الدول على سوريا بأنها «غير إنسانية» و«غير شرعية».