«زي النهارده».. الإعلان عن وفاة المشير عبدالحكيم عامر 14 سبتمبر 1967

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في قرية أسطال بمحافظة المنيا في صعيد مصر عام 1919، لأسرة ميسورة ولأب كان هو عمدة القرية ولد المشير عبدالحكيم عامر وبعد حصوله على الثانويةعام 1935التحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 1938 ثم في كلية أركان الحرب عام 1948وفورتخرجه خدم في الجيش المصرى في السودان عام 1941، والتقى هناك عبدالناصروتوثقت الصداقة بينهما وحينما اندلعت حرب فلسطين عام 1948 كان عامر وناصر ضمن التشكيلات المصرية هناك وبعد الحرب وما لحق بالعرب فيها من هزيمة وقيام إسرائيل عاد عامرإلى مصر ونقل إلى أحد مراكز التدريب في منقباد بصعيد مصر. وحين كانت الحالة السياسية في مصر تزداد سوءا وتفاقم الغضب الشعبى بسبب الهزيمة وسوء الأوضاع في الداخل برز تيار داخل القوات المسلحة المصرية ير غب فىالتغيير وتشكل ما عرف بتنظيم الضباط الأحرار، وكان عامر عضوا في هيئته التأسيسية ولعب دورا مهما في حشد عدد ضخم من الضباط الذين انضموا للتنظيم وبعد نجاح ثورة يوليو تمت ترقيته لرتبة لواء وصار قائدا للقوات المسلحة وبعد عام واحد أيضا عين وزيرا للحربية مع احتفاظه بمنصبه فىالقيادة العامة للقوات المسلحة، ثم رقى إلى رتبة فريق عام 1958 وقد مرت العلاقة الحميمة بين ناصر وعامر- والتى وصلت لحد المصاهرة- بأربع منعطفات مهمة أدت لتدهور العلاقة تدريجيا وهذه المنعطفات تمثلت في العدوان الثلاثى ثم فشل مشروع الوحدة مع سوريا ثم حرب اليمن ثم كانت القاصمة في نكسة 5 يونيو 1967 وكان عامر رقى إلى رتبة المشير عام 1958 أثناء الوحدة وكانت الترقية الأخرى التي رفعته إلى رتبة نائب رئيس جمهورية في 6 مارس 1958،واستمرفى هذا المنصب حتى أغسطس 1961حيث أضيفت إليه مهمة رئاسة اللجنة العليا للسد العالى كما تولى رئاسة اللجنة العليا لتصفية الإقطاع وكان المشيرعامر بعد هزيمة يونيوقد تنحى عن جميع مناصبه واعتصم في منزله بمحافظة الجيزة واستدعاه عبدالناصر إلى بيته وأثناء وجوده هناك لنحو ثمانى ساعات توجه وزير الحربية ورئيس الأركان الجديدان محمد فوزى وعبدالمنعم رياض إلى بيت المشير لفض ما وصف بأنه اعتصام ثم حددت إقامته في فيلا بالمريوطية إلى أن أعلنت الصحف عن وفاته «زي النهارده»فى 14 سبتمبر 1967 ودفن في أسطال ومازال الجدل مستمرا حول ما إذا كان المشير انتحر أو مات مسموما.