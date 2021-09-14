«زي النهارده».. تأسيس منظمة الأوبك 14 سبتمبر 1960

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اسم هذه المنظمة كاملا هو«منظمة الدول المصدرة للنفط» واسمها بالإنجليزيةOrganization of the Petroleum Exporting Countries)‏واختصار بالعربية والانجليزية هو: أوبك (OPEC)‏، وهي منظّمة عالمية تضم إحدى عشرة دولة تعتمد على صادراتها النفطيةاعتماداً كبيرًا لتحقيق مدخولها ويعمل أعضاؤها على زيادة العائدات من بيع النّفط في السّوق العالمية.وقد جاء تأسيسها إثر بعد اكتشاف النفط إذ اتفقت الدول التي تنتجه كالعراق والسعودية والكويت وإيران أن توحد جهودها للحفاظ على المستوى العالمي،فكانت فكرة تأسيس منظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك، ووجدوا في ذلك ضرورة بسبب الشركات متعددة الجنسيات التي تسيطر على حوالي ٩٠% من النفط المنتج في العالم،بفضل الامتيازات التي أعطتها لها الدول المنتجة، وكانت مدد صلاحيات هذه الامتيازات بين 60 و70 عاما،فأصبح دور الدول المنتجة وكأنه انحصرفي تحصيل الضرائب على هذه الشركات هذا، فضلا عن أن أغني بقاع العالم بالنفط وهي المناطق العربية كانت مطمعاً للاستعمار الغربي ومن ثم كان تأسيس هذه المنظمة أمرا واقعا تحقق «زي النهارده» في ١٤ سبتمبر١٩٦٠ في بغداد باتفاق 5 دول منتجة للنفط وهي فنزويلا وإيران والعراق والكويت والسعودية، ثم انضمت قطر عام ١٩٦١، وإندونيسيا وليبيا في ١٩٦٣ والإمارات والجزائر في ١٩٦٧ونيجيريا في ١٩٧١ والإكوادور والجابون عام ١٩٧٣ لكنهما انسحبتا لاحقا وتضم المنظمة إحدى عشرة دولة، واتخذت من فيينا عاصمة النمسا مقرا لها وذكرت بعض المصادر أن صاحب فكرة تأسيس المنظمة هو الرئيس العراقي عبدالكريم قاسم لخلق تكتل في مواجهة الشركات النفطية الكبري، التي خفضت الأسعار المعلنة في ١٩٥٩ دون استشارة الحكومات المنتجة للنفط، متجاهلة مصالحها مما أدي لانخفاض معدل إيراداتها النفطية، وتنتج المنظمة حوالي ٤٠% من الناتج العالمي للنفط وتمتلك أكبر من ثلاثة أرباع النفط الخام من إجمالي الاحتياطات العالمية.