الهاني سليمان يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

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كشف الهاني سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه، تمهيدًا لانضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الهاني سليمان، في تصريحات تلفزيونية: «ما أثير عن المفاوضات من جانب النادي الأهلي معي غير صحيح»، مؤكدًا :«لم يتحدث معي أي مسؤول من الأهلي».

وأضاف: «المهندس فرج عامر رئيس سموحة سبق وكتب عبر صفحته عن مفاوضات من الأهلي وهو لا يكتب أي شيء خطأ على صفحته وقد يكون مسئولو الأهلي تحدثوا معه».

وأشار إلى أن الجماهير في الإسكندرية غضبت منه في وقت سابق خلال تواجده مع الاتحاد السكندري بسبب توقيعه للأهلي.

وتابع :«الجماهير انقلبت عليا بعد توقيعي للأهلي وكانوا يرفضوا رحيلي وقتها، مشيرًا :»رحلت عن الاتحاد السكندري، منذ موسمين دون إرادتي وكانت رغبتي هي البقاء مع الفريق».