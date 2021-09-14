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فينجادا: رفضت تدريب الأهلي لهذا السبب

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فينجادا: رفضت تدريب الأهلي لهذا السبب فينجادا: رفضت تدريب الأهلي لهذا السبب

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أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن أمور عائلية وأسباب أخرى وراء عدم تولى المهمة الفنية لفريق الأهلي.

وقال فينجادا في تصريحات تليفزيونية: «قلت لمسؤولي الأهلي أن لدي ظروف عائلية، ولم أندم على قرار اعتذاري عن عدم تدريب الأهلي، كان من الرائع أن أتولى تدريب الأهلي بعد تحقيق النجاح مع ، لكن في بعض الأحيان تسير عكس رغبتك».

وعن أفضل اللاعبين خلال تواجده مع الزمالك: «كان هناك توليفة من اللاعبين المميزين أبرزهم حازم إمام صاحب الموهبة والإمكانيات الكبيرة وجمال حمزة ومدحت عبدالهادي ووائل القباني إلى جانب الكثير من اللاعبين».

وعن أزمته مع حسام حسن: «اتخذت إجراء إداري ضد حسام، وكان يتدرب وحيدًا، وتدخل كمال درويش، رئيس الزمالك وقتها وتم حل الأزمة، وعاد حسام أكثر انضباطًا».

المصرى اليوم

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