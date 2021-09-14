فينجادا: رفضت تدريب الأهلي لهذا السبب

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أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن أمور عائلية وأسباب أخرى وراء عدم تولى المهمة الفنية لفريق الأهلي.

وقال فينجادا في تصريحات تليفزيونية: «قلت لمسؤولي الأهلي أن لدي ظروف عائلية، ولم أندم على قرار اعتذاري عن عدم تدريب الأهلي، كان من الرائع أن أتولى تدريب الأهلي بعد تحقيق النجاح مع الزمالك، لكن في بعض الأحيان تسير عكس رغبتك».

وعن أفضل اللاعبين خلال تواجده مع الزمالك: «كان هناك توليفة من اللاعبين المميزين أبرزهم حازم إمام صاحب الموهبة والإمكانيات الكبيرة وجمال حمزة ومدحت عبدالهادي ووائل القباني إلى جانب الكثير من اللاعبين».

وعن أزمته مع حسام حسن: «اتخذت إجراء إداري ضد حسام، وكان يتدرب وحيدًا، وتدخل كمال درويش، رئيس الزمالك وقتها وتم حل الأزمة، وعاد حسام أكثر انضباطًا».