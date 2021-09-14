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فينجادا: الدورى المصري من أفضل الدوريات في أفريقيا

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فينجادا: الدورى المصري من أفضل الدوريات في أفريقيا فينجادا: الدورى المصري من أفضل الدوريات في أفريقيا

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أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن الدورى المصرى من أفضل الدوريات في أفريقيا.

وقال فينجادا في تصريحات تليفزيونية: «بكل تأكيد أن الدورى المصري الأقوى في أفريقيا بسبب فوز الأهلى بالبطولة الأفريقية وهى الأصعب في القارة لذلك أرى ذلك بكل تأكيد، وبعض المباريات في الدورى أفضل من مثليتها في البرتغال».

وأضاف: «هناك العديد من الأندية القوية في الدورى المصرى ولدينا دورى قوى للغاية، والأهلى والزمالك يستيطعوا اللعب في الدورى البرتغالى مع بنفيكا ولشبونة».

المصرى اليوم

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