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أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أنه جاء لخدمة الكرة المصرية في أي منصب، موضحًا أنه لم يتم عرض تولى المهمة الفنية للفراعنة بعد رحيل حسام البدري.

وقال فينجادا في تصريحات تليفزيونية: «جئت إلى مصر من أجل تولى منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة وأنا سعيد لهذا المنصب للغاية، وبالطبع سأكون مستشار لكارلوس كيروش في الفترة المقبلة وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة».

وأضاف: «لن تحدث مشاكل بين كيروش والجهاز المعاون وهناك تواصل معهم ومهمتى دعم العلاقات بين الجميع من أجل أن تنجح المهمة ولن يكون هناك أزمات بين المساعدين البرتغاليين والمصريين».