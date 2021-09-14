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بايدن يعلن ولاية أريزونا منطقة كوارث

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بايدن يعلن ولاية أريزونا منطقة كوارث بايدن يعلن ولاية أريزونا منطقة كوارث

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاية أريزونا منطقة كوارث، ووجه بالمساعدة ‏الفدرالية لمواجهة آثار العواصف والفيضانات التي شهدتها البلاد من الـ22 من يوليو وحتى الـ24 منه.‏

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن أمر بتنسيق جميع جهود الإغاثة في ‏حالات ‏‏‏الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من الأضرار التي تسببها حالة الطوارئ على السكان ‏المحليين وفقا لروسيا اليوم.

كما أمر بتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو ‏استبدال المرافق التي تضررت من العواصف الشديدة والفيضانات في مقاطعات أباتشي وكوكونينو ‏ونافاغو.‏

المصرى اليوم

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