ميدو: معلول «سابق» المفاوضات مع الأهلي.. ولن يجدد تعاقده بسهولة

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أكد أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك السابق، أن التونسي على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لن يجدد تعاقده مع القلعة الحمراء بسهولة.

ويسعى النادي الأهلي، خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم تجديد التعاقد مع على معلول، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقال «ميدو» في تصريحات تلفزيونية :«على مسؤوليتي الشخصية، على معلول، لن يجدد للأهلي بسهولة»، مؤكدًا :«اللاعب طلب الحصول على مقابل مالي كبير، أكبر بكثير من الذي وضعه النادي الأهلي، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق بين إدارة النادي الأحمر واللاعب على المقابل المالي ومدة العقد».

وأضاف: «علي معلول هو (اللي سايق) المفاوضات مع الأهلي بسبب اقتراب نهاية تعاقده، ولن يفلح أبدا في إقناع مسؤولي القلعة الحمراء بكسر سقف الرواتب من أجله (كان غيرك اشطر)،، هناك أمثلة على ذلك رمضان صبحي وعبدالله السعيد».

وتابع: «علي معلول لاعب كبير ومن أفضل اللاعبين الأجانب الذين أتوا في تاريخ الأهلي، وكان له دورًا كبيرًا في فوز الفريق الأحمر بالبطولات في السنوات الماضية، ولكنه لن ينجح في فرض شروطه لتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء».