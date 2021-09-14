خالد قمر: رضا شحاتة وراء انضمامي للجونة

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أكد خالد قمر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري السابق والمنضم حديثًا لصفوف الجونة، أن رحيله عن النادي السكندري كان بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

وقال خالد قمر، في تصريحات تلفزيونية :«رحلت عن الاتحاد السكندري، بسبب ظروفة خارجة عن ارادتي، وكنت بتمنى الاستمرار مع الفريق»، مضيفًا :«جلست 3 أشهر دون المشاركة مع الفريق الاول ولا أعلم سبب استبعادي عن الفريق طوال هذه الفترة وطلبت الرحيل من اجل المشاركة في المباريات».

وأضاف :«شاركت مع الفريق في أول مباراة عقب العودة من الإيقاف ونجحت في إحراز هدفين»، مشيرًا :«تلقيت الكثير من العروض قبل الانتقال للجونة، وحديث رضا شحاتة مدرب الفريق كان سبب رئيسي في حسم الصفقة لثقته بي».