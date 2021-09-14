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المصري يعلن تعاقده مع نجم تونس

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المصري يعلن تعاقده مع نجم تونس المصري يعلن تعاقده مع نجم تونس

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أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية إجراءات التعاقد مع إلياس الجلاصي، لاعب خط وسط الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد المصري مع إلياس الجلاصي، لمدة أربعة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2025/2024، وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية وأحمد الشملة عضوا المجلس.

الجدير بالذكر أن اللاعب الياس الجلاصي والبالغ من العمر 27 عامًا يشغل مركز خط الوسط المهاجم وقد سبق له اللعب بنادي الملعب التونسي قبل أن ينضم لصفوف فريق الترجي التونسي الذي لعب له لموسمين قبل العودة مرة أخرى لصفوف الملعب التونسي حيث لعب معه لموسم واحد قبل الانتقال قبل نحو ثلاثة مواسم لصفوف الاتحاد الرياضي المنستيري والذي تألق في صفوفه.

المصري دعم صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من إسلام جمال مدافع طلائع الجيش، أحمد علاء مدافع الأهلي، أسامة الجزار، لاعب خط وسط اتحاد كلباء الإماراتي، أحمد الشيخ وعمرو مرعي، لاعبا نادي بيراميدز، والمهاجم الفلسطيني محمد بلح، وإسلام المزين، مدافع الحمام المطروحي.

يُذكر أن المصري تعاقد مع التونسي معين الشعباني، المدير الفني السابق لنادي الترجي التونسي، لكي يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم المقبل، خلفًا لعلي ماهر.

المصرى اليوم

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