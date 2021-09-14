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القنصلية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذير من عاصفة قوية تضرب تكساس

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القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذير من عاصفة قوية تضرب تكساس القنصلية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذير من عاصفة قوية تضرب تكساس
بسبب سوء الأحوال الجوية بناء على التنبيهات الصادرة من "الأرصاد" الأمريكية

القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذير من عاصفة قوية تضرب تكساس

أعلنت القنصلية في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، بأنها ستكون مغلقة اليوم الثلاثاء وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية .

وتفصيلاً، قالت القنصلية، "بناء على التحذيرات الصادرة من الأرصاد الجوية فإن القنصلية العامة بهيوستن تنوه بأنها ستكون مغلقة غدًا الثلاثاء نظرًا لسوء الأحوال الجوية".

وحذرت مراكز الأرصاد الجوية الوطنية في هيوستن من عاصفة قوية ستضرب ولاية تكساس صباح اليوم الثلاثاء، وطالب المسؤولون سكان مدينة هيوستن والمقاطعات التابعة لها بضرورة أخذ الحيطة والحذر من العاصفة الاستوائية والبقاء في منازلهم والتواصل مع السلطات المحلية في حالات الطوارئ.

يُشار إلى أن عددًا كبيرًا من السعوديين والخليجيين يوجدون في ولاية تكساس لغرض الدراسة والعلاج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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