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ميدو يكشف رحيل محمد صبحي عن

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ميدو يكشف رحيل محمد صبحي عن الزمالك ميدو يكشف رحيل محمد صبحي عن

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كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم السابق، عن رحيل محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفة الجارية.

وقال «ميدو» في تصريحات تلفزيونية: «لدي معلومة مؤكدة، بأن نادي الزمالك، وافق على إعارة محمد صبحي، إلى نادي فاركو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسم واحد»، مضيفًا: «سيتم أيضًا إعارة محمود عبدالرحم جنش، حارس الفريق الأبيض، إلى نادي فيوتشر الصاعد حديثًا للدوري الممتاز».

وأضاف: «إعارة محمد صبحي، قرار صحيح، من أجل إكسابه مزيد من الخبرات، خاصة أنه ظهر بمستوى مميز مع الاتحاد السكندري في الموسم الماضي»، مضيفًا: «الزمالك سيعتمد في الموسم المقبل على الثنائي محمد أبوجبل ومحمد عواد، بالإضافة إلى تصعيد حارس من مواليد 2001، ليكون الحارس الثالث بالفريق».

وأضاف :«أي نادٍ في العالم، يكون لديه حارسان كبير، وحارس ثالث صغير في السن، حتى يكتسب بعض الخبرات».

المصرى اليوم

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