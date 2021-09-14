★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن رحيل محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفة الجارية.

وقال «ميدو» في تصريحات تلفزيونية: «لدي معلومة مؤكدة، بأن نادي الزمالك، وافق على إعارة محمد صبحي، إلى نادي فاركو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسم واحد»، مضيفًا: «سيتم أيضًا إعارة محمود عبدالرحم جنش، حارس الفريق الأبيض، إلى نادي فيوتشر الصاعد حديثًا للدوري الممتاز».

وأضاف: «إعارة محمد صبحي، قرار صحيح، من أجل إكسابه مزيد من الخبرات، خاصة أنه ظهر بمستوى مميز مع الاتحاد السكندري في الموسم الماضي»، مضيفًا: «الزمالك سيعتمد في الموسم المقبل على الثنائي محمد أبوجبل ومحمد عواد، بالإضافة إلى تصعيد حارس من مواليد 2001، ليكون الحارس الثالث بالفريق».

وأضاف :«أي نادٍ في العالم، يكون لديه حارسان كبير، وحارس ثالث صغير في السن، حتى يكتسب بعض الخبرات».