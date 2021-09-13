رسميًا .. فاركو يتعاقد مع خليفة «معلول»

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أعلن نادى فاركو، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، تعاقده رسميًا مع التونسي عزمى غومة الظهير الايسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسى التونسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد فاركو مع عزمي غومة، لمدة 4 مواسم، بداية من الموسم المقبل، في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبدالعاطى.

ويلقب عزمي غومة بـ«على معلول الجديد» في إشارة لنجم الأهلي ومنتخب تونس، ويعد صاحب الـ 23 عاماً واحدا من أبرز اكتشافات الدوري التونسى بالموسم الماضي، حيث تألق في مسابقتي الدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية بشكل خاص.

وتأتي صفقة عزمى غومة لتكون الصفقة رقم 12 داخل نادي فاركو استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبدالله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ.

ويعكف مسئولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.