إدارة الزرقا التعليمية بدمياط تكرم أوائل الثانوية برعاية شركة الأندلس

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أقامت إدارة الزرقا التعليمية بمحافظة دمياط حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، برعاية شركة الاندلس للإستيراد والتصدير وذلك بمقر مركز شباب قرية ميت الخولى بمحافظة دمياط.



وجاء الحفل برعاية الحاج عوض البدراوي، والحاج علاء البدراوي، وبحضور رجال التعليم والسياسية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية للمحافظة، وعلى رأسهم المستشار محمد خالد نجيد، والمستشار محمد رشدى شاهين، والنائب محمد الحصى والنائب أسامة العبد، والنائب أحمد البلشى، والنائب الدكتور محمود مشعل، والنائب وليد التمامى، والنائب محمد أبو حجازي والنائب حسن عبد الوهاب، والاستاذ محمود أبو زهرة وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، و الكابتن سمير موسى رئيس نادي الزرقا والاستاذ على النجار، مدير الإدارة التعليمية بالزرقا، والاستاذ هيثم درغام نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت الخولي والأستاذ حسام شاهين، أمين صندوق المركز، والأستاذ عبد الله البدراوى عضو مجلس إدارة المركز.