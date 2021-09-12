رئيس «مكافحة كورونا» للمواطنين: التزموا بالكمامة وغسل الأيدي باستمرار والحفاظ على النظافة الشخصية

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إن ارتفاع أعداد إصابات كورونا خلال الأيام الأخيرة أمر متوقع، خاصة أنه خلال فصل الصيف تراجعت نسب تطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية بشكل كبير ليس في مصر فقط، ولكن في كل دول العالم.

وشدد حسني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، وغسل الأيدي باستمرار، والحفاظ على النظافة الشخصية.

ودعا حسني المواطنين إلى الحصول على اللقاحات لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع المصري، وتقليل انتشار الفيروس، قائلًا: «جميع اللقاحات فعالة وآمنة وليس لها آثار جانبية».